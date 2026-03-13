Fortkörare utan körkort åkte fast i polisens trafikkontroll

En man i 55-årsåldern från Oskarshamns kommun misstänks för dubbla brott efter att ha åkt fast i polisens trafikkontroll utanför Vimmerby på torsdagseftermiddagen.

Det var vid 14-tiden på torsdagen som polisen hade en hastighetskontroll på länsväg 760 mellan Vimmerby kommun. Vid infarten till Gryssebo mätte polisen upp en bil som körde i 107 kilometer i timmen på en 80-väg, 27 kilometer i timmen över hastighetsgränsen.

Föraren kunde i samband med kontrollen inte uppvisa ett giltigt körkort. Han misstänks för grov olovlig körning och anledningen till att det blir grovt brott är att han tidigare är dömd för olovlig körning.

Misstänkt för de två brotten, grov olovlig körning och hastighetsöverträdelse, är en man i 55-årsåldern från Oskarshamns kommun.