Åtskilliga tusen kronor i böter för narkotikapåverkad kvinna

En kvinna på väg hem från en fest i Vimmerby fick ögonen på sig av en polispatrull. Nu döms hon att betala åtskilliga tusen kronor i böter för att ha varit narkotikapåverkad vid tillfället.

Det var den 20 december förra året som en polispatrull träffade på en promenerande kvinna i Vimmerby som blev misstänkt för brott.

En annan patrull kallades till platsen och genomförde kroppsbesiktning av kvinnan, som är i 25-årsåldern. De genomförde utredningsåtgärder och höll förhör med kvinnan, som förnekade brott. Patrullen beslutade att ta urinprov och det gjordes ett snabbtest på urinprovet som visade positivt på kristall, eller 3-CMC. Resultatet uppvisades för kvinnan, som då ska ha utbrustit ”fan också”.

Enligt vittnesmål av en polis uppgav kvinnan efter det på eget initiativ att hon varit på fest tidigare under kvällen och tagit två linor kristall.

I förhör under utredningen har Vimmerbykvinnan sagt att hon har provat narkotika två gånger, varav en av gångerna var för ett och ett halvt år sedan när hon provade kristall.

Tingsrätten anser att den rättskemiska undersökningen visat att kvinnan har haft 3-CMC och 4-CMC (kristall) i sin urin och dömer henne för ringa narkotikabrott.

Påföljden bestämdes till 30 dagsböter om 360 kronor, totalt 10 800 kronor. Kvinnan ska också ersätta staten för kostnad för provtagning och analys med 2 600 kronor samt betala en avgift till brottsofferfonden på 1000 kronor.