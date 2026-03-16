TONÅRING MISSTÄNKT FÖR GROVT RATTFYLLERI EFTER OLYCKAN

Natten mot fredag inträffade en olycka i höjd med Ljunghälls i Södra Vi. En tonåring körde ned en lyktstolpe och misstänks nu för grovt rattfylleri och olovlig körning.

Det var vid 02.30-tiden natten mot fredag som händelsen inträffade. Initialt var killen, som är i 15-årsåldern, misstänkt för fyra brott. Det rörde sig då om tillgrepp av fortskaffningsmedel, rattfylleri, vårdslöshet i trafik och olovlig körning.

Han hade då kommit över en bil och sedan kört in i en lyktstolpe vid Ljunghälls i Södra Vi. Någon polisjakt var det aldrig frågan om.

– Det här är en väldigt ung kille som tagit den här bilen av en närstående och bilen togs i Södra Vi, säger Hampus Haag vid polisen.

Han var påverkad av alkohol vid tillfället och misstänks nu för grovt rattfylleri. Men det beror inte på promillehalten.

– Det är kombinationen av att ha orsakat en olycka som gör att det blir grovt. Vårdslöshet i trafik konsumeras av grovt rattfylleri och när det gäller tillgrepp av fortskaffningsmedel ville man inte ange brottet till åtal. Därför blir det grovt rattfylleri och olovlig körning, säger Hampus Haag.

Pojken har inte sin hemvist i Sverige och därför behövde ärendet hanteras snabbt.

– Han är inte frihetsberövad och vi får se vad åklagaren beslutar.