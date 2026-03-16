EFTER HUSRANNSAKAN – MAN MISSTÄNKS HAFT KNARK FÖR ATT SÄLJA

I fredags kväll vid 20-tiden kontrollerade polisen en man på Prästgårdsgatan i Vimmerby.

Vid kontrollen påträffade man en man i 20-årsåldern som hade misstänkt narkotika och vad man även misstänker är dopingpreparat.

– Vid en följande husrannsakan vid personens hem hittar man också tecken på att han säljer narkotika, berättar Hampus Haag vid polisen.

Mannen är nu misstänkt för narkotikabrott innehav i överlåtelsesyfte samt dopingbrott innehav.

Vad kan du säga om mängd och substans?

– Det ska vara tabletter och pulver. Vi får se vad det är, det är ivägskickat på analys nu, säger Hampus Haag.

45 minuter senare kontrollerade polisen en bil på Prästgårdsgatan. Det har ingen koppling till det tidigare ärendet, men en passagerare i det fordonet upplevdes som narkotikapåverkad och fick följa med patrullen för provtagning. Det rör sig om en man i 25-årsåldern som är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk. Han är hemmahörande i Hultsfreds kommun.