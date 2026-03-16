VAPNET I BILEN – TVÅ HULTSFREDSBOR MISSTÄNKS

Kring midnatt, när söndag höll på att bli måndag, stoppades en bil i centrala Vimmerby. I bilen hittades ett hagelvapen och två män blev misstänkta för brott.

Det var vid 23.55-tiden som polispatrullen kontrollerade en personbil i centrala Vimmerby.

– Föraren visade tecken på att vara narkotikapåverkad och misstänks för drograttfylleri. När föraren kontrollerades framkommer det att det ska ligga ett vapen i baksätet av bilen, säger Hampus Haag vid polisen.

Polisen genomförde en husrannsakan i bilen och tog vapnet i beslag.

– I nuläget är det oklart om det är ett riktigt vapen eller inte. Vi håller på och kontrollerar detta, för att se om det är olagligt eller inte.

Det rör sig om två män i 25-årsåldern, båda hemmahörande i Hultsfreds kommun, som misstänks för vapenbrott. En av de två är även misstänkt för drograttfylleri.

– Det släpptes efter förhör av åklagaren. Hade man varit säker på att det var ett riktigt vapen eller haft starka misstankar om det så hade de inte släppts. Så en del tyder på att det inte är ett riktigt vapen. Det kanske inte var fullt så illa som man tänkte först, men det ska analyseras nu av någon som kan detta.