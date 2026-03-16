Kvinna kröp under grinden – hade stoppat ned öl i väskan

I torsdags skedde en stöld från Willys i Vimmerby.

Butikspersonalen såg en kvinna komma in i butiken och därefter såg man hur hon lade ned ett sexpack öl i sin väska.

– Sedan går hon förbi kassan och då ber man om att få titta i den medhavda väskan, men det får man inte, säger Hampus Haag vid polisen.

Därefter kröp kvinnan under grinden där man skannar sitt kvitto för att komma ut.

– Hon försvinner sedan därifrån. Det ska finnas övervakningsfilm på detta. Det är ingen misstänkt identifierad ännu, men vi får se om det går att lösa.

Värdet uppgår till 59 kronor och en okänd kvinna är alltså misstänkt för ringa stöld.