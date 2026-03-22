22 mars 2026
Man nära att bli lurad – då var banken på tårna

Foto: Bildbyrån

KRIM 22 mars 2026 11.00

En man i 70-årsåldern blev kontaktad av vad han trodde var ett tradingföretag.

Den som ringde ville att mannen skulle öppna ett konto och sätta in 2 000 kronor. Det var man också på väg att göra via sitt bank-id, men bankens säkerhetsfunktion sa då ifrån och i stället spärrades mannens konton.

– Så man har inte förlorat några pengar. Man blev sedan kontaktad av sin bank som förklarade varför kontona hade spärrats och då blev man också uppmanad att polisanmäla händelsen, berättar Hampus Haag vid polisen. 

Det här skedde i torsdags och en anmälan om försök till bedrägeri är upprättad.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

