Korta polisnotiser: Bil repad och stöld av katalysator

Här kommer några korta polisnotiser från förra helgen.

* En man ska ha fått sin bil repad någonstans i Vimmerby den 20 februari. Mannen är i 70-årsåldern.

– Man ska ha fått sin bil repad och det är vänster bakdörr och skärm. Det ser ut som att man dragit med nyckel, kniv eller mejsel. Det ska ha varit ett rakt streck där, säger Hampus Haag.

En anmälan om skadegörelse är gjord.

* Den 20 februari ska det också ha skett en smitning från parkeringsskada vid Ica Kvantum i Vimmerby.

– Man kommer då ut från butiken och ser skador på bilen. Ingen har gett sig till känna, men det är mindre bucklor på höger framskärm och repor i lacken på höger sida, säger Haag.

En man i 85-årsåldern är målsägande.

* Någon gång mellan den 12 och 13 mars ska en katalysator stulits från en bil på Prästgårdsgatan i Vimmerby.

– När man kommer ut och startar sin bil, så märker man att katalysatorn är borta.

I nuläget finns det ingen misstänkt. Målsägande är en man i 25-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun.