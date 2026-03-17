INBROTT PÅ HOTELL RONJA I HELGEN

I går berättade vi att JMC Affärsutveckling drabbades av ett inbrott natten mellan lördag och söndag. Där stals en dator. Alldeles i närheten ligger Hotell Ronja som också utsatts i helgen.

Någon gång mellan fredag och måndag har tjuvar på okänt sätt tagit sig in i ett förråd och en eventhall.

– Det krävs kod för att komma in där och det är även kod till förrådet där, så man vet inte hur det har gått till, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Saknas gör två tv-apparater, skruvdragare, borrmaskin, tv-dosor och nycklar till alla rum. Det är oklart om det finns någon övervakningsfilm att titta på. Något samlat värde är inte angivet i anmälan.

Det finns i nuläget ingen misstänkt för stölden.