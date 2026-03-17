Vimmerbybo tog emot bedrägeripengar – åtalas för brott

En man i 20-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, har tagit emot pengar från två olika bedrägerier. Nu åtalas han för penningtvättsbrott.

Enligt åklagaren har Vimmerbybon upplåtit sitt bankkonto och där mottagit 5 000 kronor som kom från ett bedrägeribrott mot en målsägande. Mot en annan målsägande har samma sak skett och där rör det sig om 9 700 kronor.

Vimmerbybon har sedan omsatt pengarna genom att göra överföringar till Revolut och även tagit ut pengar i en bankomat.

"Åtgärderna syftade till att dölja att egendomen härrörde från brott eller brottslig verksamhet eller till att främka möjligheterna för sig själv eller någon annan att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde", skriver åklagaren i stämningsansökan.

Båda händelserna inträffade den 15 januari förra året. Åklagaren åtalar nu den unge Vimmerbybon för två fall av penningtvättsbrott. I andra hand yrkar åklagaren på penningtvättsförseelse.

Nekar till brott

Bland åklagarens bevisning finns bankutdrag och swishbetalningar. Åklagaren menar att telefonnumret som pengarna swishades till tillhör mannen från Vimmerby.

De båda drabbade yrkar skadestånd på den summa de blivit bedragna på. Vimmerbybon vidgår händelseförloppet men nekar till brott.