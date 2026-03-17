LÄNET: POLIS DÖMS – SPRUTADE PEPPARSPRAY

En polisman från södra delen av länet döms för tjänstefel sedan han sprayat en handfängslad man i ögonen. Genrebild.

En polis i länet döms för tjänstefel efter att han sprutat pepparspray på en fängslad man. Händelsen inträffade i Emmaboda den 19 februari förra året.

Polismannen får en villkorlig dom samt 16 000 kronor i böter och 10 000 kronor i skadestånd till den drabbade.

Åklagaren ville döma polisen för misshandel, men det blir istället tjänstefel. Det våld som polisen använde anses inte ha varit befogat givet situationen.

Polisen gjorde ett fordonsstopp när en man kom till platsen. Han avvisades av polismannen, men lyssnade inte. Pepparspray användes för att kontrollera mannen som sedan belades med handfängsel. Frågan i målet har varit om polismannen använde pepparspray efter att offret belades med handfängsel. Han själv har förnekat brott.

Kollegan vittnade om händelsen

Tingsrätten vilar sig mot polismannens kollega som reagerade starkt på agerandet. I förhör har hen berättat att den drabbade var lugn och låg på marken med mycket smärta när polismannen sprayade honom i ögonen en fjärde gång. Vid det tillfället ska den drabbade ha haft väldigt ont och kräkts, men polismannen tyckte att han kunde ha ”fortsatt ont”.

Det blir ingen dom om misshandel eftersom tilltaget inte skapade mer smärta för mannen, enligt tingsrätten. Han hade redan lika ont på grund av de tidigare, lagliga, sprayningarna.

Nu blir det istället tjänstefel.

”I förevarande fall har XXX inte bara varit belagd med fängsel och suttit på marken, han har dessutom varit starkt smärtpåverkad och haft nedsatt synförmåga samt andningssvårigheter av tidigare OC-sprayningar och därtill haft två poliser intill sig. Användande av OC-spray i den situationen kan inte anses vara vare sig befogat eller försvarligt”, skriver tingsrätten.

Straffvärdet motsvarar ett kortare fängelsestraff, men eftersom mannen är ostraffad och man inte ser risk för nya brott blir det en villkorlig dom. Tingsrätten skriver att man utgår från att mannen kommer att förlora sitt jobb efter händelsen.