Hovrätten skärper fängelsedom för hustrumisshandlare från Vimmerby

I juli 2024 dömdes en man bosatt i Vimmerby kommun till ett års fängelse för att ha misshandlat sin hustru under flera års tid. Nu skärper hovrätten domen mot mannen och rubricerar brottet som grovt.

Av tingsrätten dömdes mannen mot sitt nekande för sex fall av misshandel av normalgraden och ett fall av ringa misshandel. Dessa ska ha begåtts under perioden augusti 2020 till april 2024.

Under dessa knappt fyra år misshandlade mannen kvinnan genom att bland annat utdela knytnävsslag mot hennes revben, kasta en tvättställning mot hennes huvud, slå henne i ryggen så att hon föll till golvet, slå henne med en stekspade i ansiktet och dra henne i håret. Kvinnan fick vid flera tillfällen besöka sjukhus för skadorna.

Tingsrätten bedömde att gärningarna hade utgjort led i en upprepad kränkning mot kvinnan, men att gärningarna inte syntes var ägnade att allvarligt skada kvinnans självkänsla. Påföljden bestämdes till ett års fängelse, samt att mannen ska betala skadestånd till kvinnan på drygt 100 000 kronor.

Skärper fängelsestraffet

Domen överklagades både av den tilltalade och av åklagaren, och när hovrättens dom nu har kommit visar det sig att de gör en annan bedömning än vad tingsrätten gjorde. Det var dock inte till fördel för den tilltalade mannen, som ville bli frikänd.

Hovrätten dömer i stället mannen för grov kvinnofridskränkning, i vilket det nu totalt ingår åtta fall av misshandel och ett fall av ringa misshandel. För att det ska vara fråga om en grov kvinnofridskränkning ska gärningarna även varit ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla, vilket hovrätten anser.

Påföljden ökades på med ytterligare ett halvårs fängelse till 1 år och 6 månader. Vad gäller skadeståndet till kvinnan landar hovrätten i stort sett i samma beslut som tingsrätten. Totalt ska mannen betala 106 200 kronor i skadestånd.