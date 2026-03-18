Fönsterruta krossad på idrottshallen i Frödinge

Vimmerby kommun har vänt sig till polisen med en anmälan om skadegörelse på idrottshallen i Frödinge.

Skadegörelsen har inträffat någon gång mellan fredag och onsdag. Vimmerby kommun är målsägande och uppger att en fönsterruta är krossat på idrottshallen i Frödinge. Det finns i övrigt inga fler uppgifter i ärendet, enligt polisen.