Man nekar till rattfylleri – så mycket riskerar han i böter

En man i 25-årsåldern stoppades på Södra Ringleden i Vimmerby den 17 februari i år. Nu riskerar han böter.

Det var den 17 februari som mannen stoppades av polis när han framförde sin personbil. Mannen hade då använt pregabalin i sådan mängd att det under eller efter färden fanns kvar i hans blod.

Mannen åtalades därför för rattfylleri och även ringa narkotikabrott till följd av att han använt pregabalin under den senaste veckan fram till stoppet.

Mannen, som är hemmahörande i Hultsfreds kommun, nekar till brott. Åklagaren lutar sig bland annat mot analysresultat och ett receptutdrag för att bevisa att mannen inte har några narkotikaklassade läkemedel på recept.

Om mannen under målets handläggning väljer att erkänna gärningen kan målet avgöras utan huvudförhandling, enligt åklagaren. Påföljdsförslaget är då dagsböter på sammanlagt 15 500 kronor.