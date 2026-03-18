VÄSTERVIKSMAN HADE MÄNGDER MED BARNPORNOGRAFI – NU VÄNTAR FÄNGELSE

Vid en husrannsakan i en lägenhet i Västervik hittade polisen hundratals barnpornografiska filmer och bilder med särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial. Nu döms en man i 40-årsåldern till fängelse. Mannens förklaring att hans dator skulle ha kapats eller hackats köpte inte tingsrätten.

Under år 2024 fick polisen kännedom om olovlig fildelning av barnpornografi. Fildelningen skedde från en IP-adress som kunde kopplas till en man i 40-årsåldern bosatt i Västerviks kommun. Fildelningen skedde i ett fildelningsnätverk och med hjälp av en så kallad torrentklient.

Den 20 november 2024 gjorde polisen en husrannsakan i mannens bostad. När polisen kom till bostaden satt mannen vid sin dator i vilken det fanns barnpornografiskt material. Mannen berättade då för polisen var han hade ett USB-minne med ytterligare material.

”Kapat eller hackat datorn”

I förhör har mannen berättat att det stämmer att han satt vid datorn när polisen gjorde husrannsakan. Enligt mannen var han inne på en sida som var känd för att innehålla barnporr och laddade ned filer som han krypterade. Han hade känt på sig att polisen skulle komma förr eller senare, har mannen berättat.

Enligt mannen hade han intresset för barnporr under två till tre år. Ibland tittade han bara och ibland laddade han ned filer. Han har dock sagt sig vara helt säker på att han inte har laddat ned barnporr via fildelning eller spridit filer på annat sätt.

I förhör har mannan sagt att han ”inte vet inte hur fildelningen som polisen funnit via hans dator har gått till. Eventuellt har någon kapat datorn eller hackat sig in och fjärrstyrt datorn”.

Särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial

I mannens dator och på USB-minnen hittades hundratals bilder och filmer med barnpornografiskt material, varav en stor del beskrevs som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial.

Mannen har stått åtalad för grovt barnpornografibrott. Han har erkänt att han har innehaft och tittat på barnpornografi men förnekar att han har spridit filer.

Tingsrätten finner dock åtalet styrkt i sin helhet och dömer honom för grovt barnpornografibrott. Mannens förklaring om att hans dator skulle vara hackad och fjärrstyrd lämnar rätten utan avseende.

Påföljden för mannen, som tidigare är ostraffad, bestämdes till fängelse i ett år, vilket är minimistraffet för grovt barnpornografibrott.