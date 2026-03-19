Cyklist körde in i bilen – blev tydliga repor

En kvinna i 40-årsåldern kom körandes på Grangatan i Vimmerby. Då kom en cyklist och touchade emot bilen.

Enligt bilägaren ska cyklisten kommit och just cyklat men haft mobilen uppe och därmed haft dålig uppsikt.

– Bilisten ska ha stannat och haft en förhoppning om att cyklisten såg vederbörande. Man hinner svänga lite, men styret touchar emot och repar bilen, säger Ulf Gollungberg vid polisen.

Cyklisten ska ha klarat sig utan skador och cyklat vidare.

– När man touchar emot bildörren med cykelns styre blir det repor på bilen. Man har inget namn på cyklisten, men det ska ha varit en tjej på mountainbike, säger Gollungberg.

Det här ska ha hänt den 6 mars men anmäldes först på onsdagen. En anmälan om smitning från trafikolycksplats är upprättad, men det finns ingen misstänkt.