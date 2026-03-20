20 PERSONER I STORBRÅK VID MOSKÉ – TRE TILL SJUKHUS

Under förmiddagen utbröt ett enormt bråk vid moskén på Grevgatan i Västervik. Tre personer har förts till sjukhus.

Enligt inledande uppgifter ska ett 20-tal personer vara inblandade och både barn och vuxna ska vara delaktiga. Skadeläget är okänt. Larmet till polisen kom in vid 09.23 och vid 09.50 hade någon patrull ännu inte kommit fram.

– Det är flera uppringare som har ringt och patrullen landar alldeles strax till platsen. Ingen ska vara allvarligt skadad.

Pågår bråket fortfarande?

– Ja, det ska det göra.

Ambulans skickas till platsen.

Verkar det vara ett bråk inom moskéns verksamhet?

– Ingen aning.

Vid 09.57 gick polisen ut med att patrull nu är på plats. Det ska vara två familjer som har bråkat.

"De är nu åtskilda från varandra. Minst en person är skadad. Informationsinhämtning pågår", skriver polisen.

Uppdatering 10.24:

Totalt tre personer har förts till sjukhus efter händelsen. Två med ambulans och en tredje skadad har tagit sig till sjukhus på egen hand.

Vid 10.40 meddelar presstalespersonen Evelina Olsson att polisen fortfarande arbetar på platsen och att det är en rörig situation. Om det är barn eller vuxna som förts till sjukhus är oklart. Någon brottsrubricering är ännu inte satt och motivet till bråket är också okänt.