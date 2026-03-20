20 PERSONER I STORBRÅK VID MOSKÉ – AMBULANS PÅ VÄG

Polisen larmades till ett storbråk vid en moské i Västervik under fredagen.

Under förmiddagen utbröt ett enormt bråk vid moskén på Grevgatan i Västervik.

Enligt inledande uppgifter ska ett 20-tal personer vara inblandade och både barn och vuxna ska vara delaktiga. Skadeläget är okänt. Larmet till polisen kom in vid 09.23 och vid 09.50 hade någon patrull ännu inte kommit fram.

– Det är flera uppringare som har ringt och patrullen landar alldeles strax till platsen. Ingen ska vara allvarligt skadad.

Pågår bråket fortfarande?

– Ja, det ska det göra.

Ambulans skickas till platsen.

Verkar det vara ett bråk inom moskéns verksamhet?

– Ingen aning.