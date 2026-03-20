UNG POJKE EN AV DE DRABBADE I STORBRÅKET VID MOSKÉN

Polisen larmades till ett storbråk vid en moské i Västervik under fredagen. Genrebild. Foto: MostPhotos

Under förmiddagen utbröt ett enormt bråk vid moskén på Grevgatan i Västervik. Tre personer har förts till sjukhus.

Enligt inledande uppgifter ska ett 20-tal personer vara inblandade och både barn och vuxna ska vara delaktiga. Skadeläget är okänt. Larmet till polisen kom in vid 09.23 och vid 09.50 hade någon patrull ännu inte kommit fram.

– Det är flera uppringare som har ringt och patrullen landar alldeles strax till platsen. Ingen ska vara allvarligt skadad.

Pågår bråket fortfarande?

– Ja, det ska det göra.

Ambulans skickas till platsen.

Verkar det vara ett bråk inom moskéns verksamhet?

– Ingen aning.

Vid 09.57 gick polisen ut med att patrull nu är på plats. Det ska vara två familjer som har bråkat.

"De är nu åtskilda från varandra. Minst en person är skadad. Informationsinhämtning pågår", skriver polisen.

Uppdatering 10.24:

Totalt tre personer har förts till sjukhus efter händelsen. Två med ambulans och en tredje skadad har tagit sig till sjukhus på egen hand.

Vid 10.40 meddelar presstalespersonen Evelina Olsson att polisen fortfarande arbetar på platsen och att det är en rörig situation. Om det är barn eller vuxna som förts till sjukhus är oklart. Någon brottsrubricering är ännu inte satt och motivet till bråket är också okänt.

Utreder händelsen som misshandel

Vid 12.40 meddelade polisen att anmälan och motanmälan om misshandel upprättats. Anmälan är fortfarande inte färdigskriven.

– Det är flera målsägande och misstänkta, ett flertal i blandade åldrar. Jag har inte exakt hur många det handlar om, säger Evelina Olsson.

Inledande uppgifter gjorde gällande att barn var inblandade.

– Det är några yngre personer, men jag vet inte om de är uppsatta som misstänkta eller målsägande.

Annons:

Ung pojke drabbad

En av de som förts till sjukhus är en pojke i nedre tonåren. Uppgifter om de övriga två som kom in till sjukhuset har inte ledningscentralen nu. Ingen ska vara allvarligt skadad. Anmälningarna rör misshandel av normalgrande.

– Det var mycket folk och upprörda känslor när vi kom fram, men man fick koll på läget ganska snabbt.

Har ni fått fram någon bakgrund till bråket?

– Vi har fått en förklaring, men inget som vi går ut med.

Har det funnits en konflikt mellan familjerna sedan tidigare?

– Båda var besökande.

Var det någon sammankomst vid moskén vid tillfället?

– Det är ingenting som nämns.

Båda familjerna ska ha varit besökare till moskén.