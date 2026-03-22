Överviktig hund avlivades direkt – kvinna åtalas

En överviktig och sjuk hund avlivades akut efter en tids vanvård. En kvinna från Västerviks kommun åtalas nu för djurplågeri.

Kvinnan är i 50-årsåldern och har brustit i sina skyldigheter som hundägare, enligt åklagaren. Den överviktiga hunden hade även munproblem och svårt med andningen. Brottstiden är cirka 18 månader mellan 2023 och 2024.

Hunden omhändertogs i oktober 2024 och avlivades direkt.

Kvinnan har förnekat brott. Bevisningen består av veterinärens utsaga och delar av Länsstyrelsens utredning i ärendet. Myndigheten har gjort kontroller och ställt krav gentemot hundägaren, men det gick så långt att hunden istället omhändertogs.