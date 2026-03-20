UNGDOMAR DÖMS EFTER MISSHANDEL PÅ SKOLA

Tre elever på en skola i Vimmerby döms efter en konflikt som urartade på skoltid. Genrebild. Foto: MostPhotos

En konflikt på en skola i Vimmerby urartade helt. Nu döms två bröder för en misshandel. Personen de attackerade döms för hets mot folkgrupp.

Inblandade i ärendet är tre pojkar i 15-årsåldern. Bröderna ville umgås med den tredje personen utanför skolan, men när pojken sa nej blev bröderna irriterade. Pojken svarade i sin tur med att lägga upp ett rasistiskt inlägg på sin Tiktok. ”Om vi riktiga svenskar inte vill hälsa på er så vill vi inte det”, stod det bland annat.

Pojken döms för hets mot folkgrupp med anledning av inlägget. Straffet blir 30 timmars ungdomstjänst.

Dagen efter fortsatte konflikten i skolan. Bröderna konfronterade pojken igen och när pojken stötte ifrån bröderna gick de till attack och utdelade både knytnävsslag och sparkar. De inblandade har gett olika versioner av händelsen. Bröderna har försökt argumentera för att de agerat i nödvärn, men tingsrätten tycker inte att den förklaringen håller.

Båda döms till ungdomsvård och ett skadestånd på 10 000 kronor till pojken.