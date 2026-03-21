21 mars 2026
DÖRR OCH BREVLÅDA NEDKLETAD MED AVFÖRING I KALMAR

Foto: Ossian Mathiasson

KRIM 21 mars 2026 10.50

En kvinna i 40-årsåldern, bosatt i Kalmar, gjorde en minst sagt dyster och oväntad upptäckt på lördagsmorgonen. Både dörren till bostaden och brevlådan var nedkletad med avföring.

Det var strax före klockan 8.00 på lördagen som en kvinna i 40-årsåldern pockade på en polispatrulls uppmärksamhet och berättade att hon hade fått sin dörr till bostaden och brevlåda nedkletad med avföring. Händelsen har inträffat i Kalmar och polisen vill av integritetsskäl inte gå in närmare på vilken adress det rör sig om.

– Det kommer upprättas en anmälan om skadegörelse. Jag har inga fler detaljer, säger Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

