Ung man misstänks för intrång i kyrkobyggnad i Frödinge

En man misstänks för olaga intrång då matvaror, kuddar och madrass har noterats i en av byggnaderna vid Frödinge kyrka. Foto: MostPhotos

En man i 18-årsåldern misstänks för olaga intrång då han ska ha vistats i en av byggnaderna vid kyrkan i Frödinge. – Det känns som att han har bott där en natt, säger Patric Fors, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Klockan 10.20 på söndagen fick polisen information från en person som hade varit vid Frödinge kyrka på söndagsmorgonen och sett en person sitta på trappan vid församlingshemmet. Inringaren noterade också att dörren till pumphuset stod öppen och såg att det låg matvaror, kuddar och en madrass i kyrkobyggnaden.

En polispatrull skickades ut till platsen och kontrollerade en man i 18-årsåldern som misstänks för olaga intrång och narkotikabrott eget bruk. Han var kvar på platsen när polisen kom dit. Han blev medtagen för provtagning i och med misstanke om narkotikabrott och kommer därefter släppas på fri fot.

– Det känns som att han har bott där en natt. Det står inget om att han har varit inne i kyrkan eller församlingshemmet, säger Patric Fors.