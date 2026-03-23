SMÅLAND: Grovt rån i bostad på landsbygden – flera bröt sig in

En bostad på landsbygden har spärrats av efter ett grovt rån i natt. Foto: MostPhotos

En mycket otäck händelse inträffade under natten på landsbygden i Gislaveds kommun. Flera personer bröt sig in i en bostad och polisen utreder nu grovt rån.

Det var vid 03.20-tiden som polisen larmades om att två personer blivit utsatta för rån i sitt eget hem. Det hela ska ha utspelat sig i en bostad belägen på landsbygden i Gislaveds kommun.

Det handlar om flertalet obehöriga personer som enligt uppgifter tagit sig in i bostaden. I nuläget kan inte polisen lämna fler detaljer om händelsen.

Ingen av de drabbade ska ha kommit till allvarlig skada.

"När polisen kommer till platsen kan man konstatera att det finns tydliga tecken på att någon brutit sig in i bostaden. Polis är under morgonen ännu på plats där brottet ägt rum och bostaden har spärrats av. Man söker spår och genomför en teknisk undersökning", skriver polisen.

Ett flertal personer i närområdet har kontrollerats, men i nuläget finns inga misstänkta i ärendet.