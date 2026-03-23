Polisen utreder storbråket utanför moskén: ”Kan bli bevisproblem”

"Det blev en väldigt stor insats i fredags med många poliser på plats" säger Ulf Gollungberg efter storbråket som bröt ut i fredags.

Flera dagar efter det uppmärksammade storbråket utanför moskén i Västervik i fredags pågår fortfarande utredningen. Enligt Ulf Gollungberg vid polisen handlar det om en långvarig konflikt mellan två familjer, och ärendet kan bli svårt att driva vidare rättsligt.

Det var under fredagsförmiddagen som ett stort bråk bröt ut utanför moskén på Grevgatan i Västervik, i samband med att många hade samlats för att fira Eid, den fest som markerar att fastemånaden Ramadan nu är över.

Ett 20-tal personer uppges ha varit inblandade i bråket och flera personer fick uppsöka sjukhus med lindriga skador, och det blev en stor insats från polisen.

Polisen har sedan dess arbetat vidare med händelsen, som nu utreds som misshandel. Enligt Ulf Gollungberg finns det i nuläget två anmälningar med flera målsäganden och misstänkta.

– Man rubricerar det här som misshandel, inte grov misshandel, eftersom det inte har använts några tillhyggen utan det är mest knytnävslag som lett till mindre skador.

De inblandade kommer från två familjer som bor på en ort i Västerviks kommun.

– Det är en gammal konflikt mellan de här familjerna som ligger bakom bråket, som man inte har klarat ut helt enkelt.

Vet du vad konflikten handlar om?

– Nej, det vet jag inte exakt. Men det är en gammal konflikt som har fortsatt.

Ulf Gollungberg menar att det kan bli svårt att utreda ärendet när det har blivit anmälningar och motanmälningar, det vill säga att de inblandade är både målsägande och misstänkta.

– Det är fortfarande en pågående förundersökning. Men det kan bli bevisproblem och ser svårt ut med någon framgångsfaktor i det här ärendet.