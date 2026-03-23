FEST SPÅRADE UR I GULLRINGEN – SLUTADE MED KROCK PÅ RIKSVÄGEN

Natten mellan lördag och söndag ska en fest ha spårat ur i Gullringen. Det hela ska ha slutat med en misshandel och en krock på riksväg 23/34.

Det ska ha varit en fest med många personer i Gullringen. En kille i övre tonåren, hemmahörande i Västerviks kommun, ska ha blivit misshandlad av flera personer.

– Han ringer då en och kompis som kommer och hämtar honom. Kompisen plockar upp honom och kör honom från festen. Den här kompisen kör sedan tillbaka till festen för att hämta andra bekanta där, säger Hampus Haag vid polisen.

Då ska flera personer som varit involverade i misshandeln försökt hindra den här kompisen från att lämna festen.

– Det blir någon form av biljakt av det här och enligt kompisen blir han jagad av två bilar. Vid något tillfälle ska man ha kört ihop med varandra, men det skyller man på varandra. Bilarna krockade i alla fall och han som uppger sig jagad ringer till 112 under händelsen.

Väldigt rörig historia

Det gör att två polispatruller skickas ut och får stopp på bilarna på riksväg 23/34 i höjd med Södra Vi.

– Det är ganska rörigt vad som har hänt. Vi ska försöka bena ut detta och vem som har gjort vad, men det var mycket människor på platsen. Det framkommer inte, men känslan man får är att det är en hemmafest som spårat ur, säger Hampus Haag.

Vilka som utfört den initiala misshandeln har man inte lyckats identifiera.

– Det är en grej vi håller på att titta på. Det ska ha varit hög berusningsgrad och väldigt rörigt. Det finns mycket information, det är många personer och vi får nu läsa igenom vad folk påstår om vem som gjort vad eller inte. Sedan får jag göra en bedömning kring om vi kan komma i mål med detta eller inte. Det är för tidigt att säga ännu.

I nuläget är alltså ingen uppsatt som misstänkt för misshandel. När det gäller krocken finns det två anmälningar om skadegörelse, eftersom parterna skyller på varandra. Där är det en man i 20-årsåldern från Västerviks kommun, alltså kompisen, samt en man i 20-årsåldern från Kinda kommun som är misstänkta i ett första skede.