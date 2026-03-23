MAN HADE SKYHÖG PROMILLE PÅ LÖRDAGSFÖRMIDDAGEN

En man i 65-årsåldern försökte undkomma polisen, men de hann ikapp honom. Sedan blåste han positivt och ska ha haft närmare 1,6 promille.

Det var vid 09.30-tiden i lördags som patrullen mötte en bil på riksväg 23/34 i höjd med Hultsfred. Patrullen fick då känslan av att en bilist hastigt vek av på en sidoväg och valde då att vända runt och köra ikapp bilen.

Man slog sedan stopp på bilen och valde att låta föraren blåsa. Han blåste positivt och fick följa med patrullen till stationen för att blåsa i deras instrument.

– Där blåser han över gränsen för grovt rattfylleri, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska ha rört sig om nästan 1,6 promille.

– Bilen är inte tagen i beslag, men ett körkortomhändertagande skedde på plats.