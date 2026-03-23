FOTBOLLSSPELANDE LEDDE TILL MISSHANDEL PÅ SKOLA

Efter en fotbollsmatch på en skola i Vimmerby ska det ha blivit väldigt heta känslor. En högstadiekille är nu misstänkt för misshandel mot två andra.

Det ska ha varit i tisdags som händelsen inträffade, men den anmäldes till polisen alldeles nyligen.

– Det är tre unga grabbar som ska ha hamnat i luven på varandra. Det framgår inte jättemycket detaljer kring vad misshandeln bestått av, men det ska ha skett under skoltid på en skola i Vimmerby, säger Hampus Haag vid polisen.

Det ska vara i samband med en fotbollsmatch på skolan som en kille i 15-årsåldern gav sig på två andra killar i ungefär samma ålder.

– De fick lindriga skador men ändock skador, säger Haag.

Behövde de uppsöka vård?

– De har varit hos skolsköterskan i alla fall, men om de behövde vård utanför skolan vet jag inte.

Det är skolan som polisanmält misshandeln.