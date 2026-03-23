FOTBOLLSSPELANDE LEDDE TILL MISSHANDEL PÅ SKOLA

Det ska ha varit i tisdags som händelsen inträffade, men den anmäldes till polisen alldeles nyligen.
– Det är tre unga grabbar som ska ha hamnat i luven på varandra. Det framgår inte jättemycket detaljer kring vad misshandeln bestått av, men det ska ha skett under skoltid på en skola i Vimmerby, säger Hampus Haag vid polisen.
Det ska vara i samband med en fotbollsmatch på skolan som en kille i 15-årsåldern gav sig på två andra killar i ungefär samma ålder.
– De fick lindriga skador men ändock skador, säger Haag.
Behövde de uppsöka vård?
– De har varit hos skolsköterskan i alla fall, men om de behövde vård utanför skolan vet jag inte.
Det är skolan som polisanmält misshandeln.