23 mars 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FOTBOLLSSPELANDE LEDDE TILL MISSHANDEL PÅ SKOLA

Foto: MostPhotos

KRIM 23 mars 2026 11.30

Efter en fotbollsmatch på en skola i Vimmerby ska det ha blivit väldigt heta känslor. En högstadiekille är nu misstänkt för misshandel mot två andra. 

Annons:

Det ska ha varit i tisdags som händelsen inträffade, men den anmäldes till polisen alldeles nyligen. 

– Det är tre unga grabbar som ska ha hamnat i luven på varandra. Det framgår inte jättemycket detaljer kring vad misshandeln bestått av, men det ska ha skett under skoltid på en skola i Vimmerby, säger Hampus Haag vid polisen. 

Det ska vara i samband med en fotbollsmatch på skolan som en kille i 15-årsåldern gav sig på två andra killar i ungefär samma ålder. 

– De fick lindriga skador men ändock skador, säger Haag.

Behövde de uppsöka vård?

– De har varit hos skolsköterskan i alla fall, men om de behövde vård utanför skolan vet jag inte. 

Det är skolan som polisanmält misshandeln.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt