MISSTÄNKTA DROGBROTT I VIMMERBY – GJORDE HUSRANNSAKAN

Polisen slog till mot personer som är kända för dem sedan tidigare i fredags kväll. Efter en husrannsakan tog man en mindre mängd narkotika i beslag samt den misstänktes mobiltelefon.

Det var vid 19-tiden i fredags som polisen valde att kontrollera ett antal kända personer utanför en bostad i Vimmerby.

– Den här kontrollen genererade i en husrannsakan i en av personernas bostad. Där påträffar man misstänkt narkotika, en mindre mängd, och detta tas i beslag samt den misstänktes mobiltelefon, säger Hampus Haag vid polisen.

En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för narkotikabrott innehav av normalgraden. En annan, också i 20-årsåldern, blev först misstänkt för att ha haft en liten mängd narkotika på sig.

– Den lilla narkotikan togs i beslag och kommer förverkas. Det blev nedlagt på grund av att han kommer dömas för grövre brott än det.

Vad var det för narkotika som hittades vid husrannsakan?

– Det vet vi inte ännu, men det var lite pulver, lite tabletter och även något växtbaserat. Allt var i liten mängd, säger Hampus Haag.