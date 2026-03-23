23 mars 2026
MISSTÄNKTA DROGBROTT I VIMMERBY – GJORDE HUSRANNSAKAN

MISSTÄNKTA DROGBROTT I VIMMERBY – GJORDE HUSRANNSAKAN

KRIM 23 mars 2026 11.51

Polisen slog till mot personer som är kända för dem sedan tidigare i fredags kväll. Efter en husrannsakan tog man en mindre mängd narkotika i beslag samt den misstänktes mobiltelefon. 

Det var vid 19-tiden i fredags som polisen valde att kontrollera ett antal kända personer utanför en bostad i Vimmerby. 

– Den här kontrollen genererade i en husrannsakan i en av personernas bostad. Där påträffar man misstänkt narkotika, en mindre mängd, och detta tas i beslag samt den misstänktes mobiltelefon, säger Hampus Haag vid polisen. 

En man i 20-årsåldern är nu misstänkt för narkotikabrott innehav av normalgraden. En annan, också i 20-årsåldern, blev först misstänkt för att ha haft en liten mängd narkotika på sig. 

– Den lilla narkotikan togs i beslag och kommer förverkas. Det blev nedlagt på grund av att han kommer dömas för grövre brott än det. 

Vad var det för narkotika som hittades vid husrannsakan?

– Det vet vi inte ännu, men det var lite pulver, lite tabletter och även något växtbaserat. Allt var i liten mängd, säger Hampus Haag. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

