23 mars 2026
Ung man stoppades i bil – blev misstänkt för brott

Ung man stoppades i bil – blev misstänkt för brott

KRIM 23 mars 2026 13.00

En man i 25-årsåldern, hemmahörande i en grannkommun, stoppades av polis på riksväg 23 i höjd med Vimmerby kring 02-tiden natten mellan fredag och lördag.

– Föraren uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad och medtogs för provtagning, säger Hampus Haag vid polisen. 

Mannen är nu misstänkt för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk. 

– Man misstänkte även att passageraren var påverkad, men snabbtestet visade negativt och man valde att lägga ned den misstanken.

En husrannsakan genomfördes också i bilen, men man hittade då ingen narkotika.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

