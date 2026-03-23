Ung man stoppades i bil – blev misstänkt för brott

En man i 25-årsåldern, hemmahörande i en grannkommun, stoppades av polis på riksväg 23 i höjd med Vimmerby kring 02-tiden natten mellan fredag och lördag.

– Föraren uppvisade tecken på att vara narkotikapåverkad och medtogs för provtagning, säger Hampus Haag vid polisen.

Mannen är nu misstänkt för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.

– Man misstänkte även att passageraren var påverkad, men snabbtestet visade negativt och man valde att lägga ned den misstanken.

En husrannsakan genomfördes också i bilen, men man hittade då ingen narkotika.