BOMBSKYDDET KALLADES IN – MAN DÖMS TILL FÄNGELSE

Nationella bombskyddet fick kallas in och genomföra en husrannsakan på en adress i södra kommundelen av Västervik. Nu döms en man i 25-årsåldern till ett par års fängelse för vapenbrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det var i september 2024 som misstankarna mot mannen uppdagades. Nationella bombskyddet kallades då in och var på plats vid mannens bostad för en husrannsakan.

Deras bedömning var att alla komponenter som behövs för att bygga en rörbomb fanns där. Mannen blev gripen samma dag och satt anhållen i några dygn innan han släpptes på fri fot.

Tidigare i år åtalades mannen för grovt vapenbrott och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Enligt åklagaren hade mannen hanterat knappt 900 gram kemtekniska explosiva varor som svartkrut, pyrotekniska blandningar och pyrotekniska stjärnor.

Mannen saknade tillstånd för den här typen av hantering.

"Brottet bör bedömas som grovt med hänsyn till att varornas effekt, konstruktion och utformning har varit av särskilt farlig beskaffenhet och art, men även eftersom hanteringen har skett i en sådan miljö att varorna typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning", skrev åklagaren.

Skulle inte tillverka rörbomber

Mannen hade också två hemtillverkade enkelskottspistoler och en dubbelpipig fungerade pistol, en hemtillverkad kulsprutepistol samt en patron.

På måndagen föll domen mot mannen, som är i 25-årsåldern.

Han har nekat till att han haft för avsikt att tillverka rörbomber och sagt att han saknat kunskap om hur man tillverkar sådana. Han säger att han tömt fyrverkeripjäser på svartkrut för att det var billigare än att köpa enbart svartkrut. Han ska ha använt det för att skjuta med ett gevär och att det rörde sig om en hobbyverksamhet.

Enligt en bombtekniker visade fynden att det med lätthet kunde ha färdigställts en bomb och enligt en polisman fanns det fem till tio påbörjade rörbomber i olika stadier.

Vad mannen själv uppgett om vad rörbitarna skulle användas till är inte så osannolika att de går att helt bortse från, skriver tingsrätten. Det råder därför visst tvivel om avsikten har varit att tillverka rörbomber, slår man fast.

Eftersom åklagaren enligt rätten inte lyckats visa att mannens hantering av ämnena berott på att han skulle tillverka rörbomber är det inte att bedöma som grovt brott. Han döms därför för brott mot lagen om brandfarliga och explovisa varor.

Döms för fyra brott

När det gäller det grova vapenbrottet har mannen erkänt vapenbrott av normalgraden och berättat att han är intresserad av vapen och att han har tagit jägarexamen. Han anser dock att han borde ha tittat mer lagstiftningen. Han säger sig ha fått en chock när han fick reda på att ett av hans vapen var licenspliktigt.

Tingsrätten anser att de omständigheter som blivit utredda inte är så försvårande att vapenbrottet ska anses som grovt. Han döms därför för vapenbrott av normalgraden. Det har bland annat inte hittats någon direkt bevisning, mer än att det utifrån webbhistorik och bilder visat sig finnas ett visst vapenintresse hos mannen.

Mannen döms även för ringa narkotikabrott och olovlig försäljning av alkohol. Totalt hittades en planta i mannens sovrum och sju plantor som var gömda i källaren. Enligt analysen var det närmare 23 gram cannabis. Tingsrätten anser dock att det rör sig om ringa brott eftersom vikten avsett hela plantan med både stjälk och blad.

Under 2024 sålde mannen också utan tillstånd en flaska vodka och en flaska små sure. Den olovliga alkoholförsäljningen har han erkänt.

Döms till fängelse

Sedan tidigare är mannen ostraffad och han lever ett ordnat liv på alla plan. Mannen har själv sagt att han varit naiv i vissa avseenden och vill nu ta ansvar för sina handlingar, som han ångrar.

Rätten menar dock att mot bakgrund av straffvärdet och brottslighetens art kan det inte bli aktuellt med någon annan påföljd än fängelse. Mannen döms därför till två års fängelse.