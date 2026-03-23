23 mars 2026
Kvinna körde bil påverkad av kristall – får hyfsat saftiga böter

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 23 mars 2026 16.36

En kvinna i 25-årsåldern körde bil med kristall i blodet. Nu döms hon. 

Det var den 7 februari som kvinnan, bosatt i Vimmerby, blev stoppad av polis på Stångågatan i Vimmerby. Analyserna har visat att kvinnan hade kristall i blodet. 

Kvinnan har erkänt att hon framförde fordonet under påverkan av narkotika och döms nu för ringa narkotikabrott och rattfylleri. 

Målet har avgjorts utan huvudförhandling och hon döms nu till dagsböter på sammanlagt 16 000 kronor. Hon ska också betala av en avgift på 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

