SMÅLAND: GREVE ÅTALAS FÖR OMFATTANDE HUSTRUMISSHANDEL

En greve i Småland åtalas för omfattande och långvarigt våld mot sin fru. Åtalet om grov kvinnofridskränkning rymmer hela 48 punkter. Utöver det åtalas mannen för två fall av grov misshandel.

Mellan 2021 och 2025 har mannen systematiskt utövat våld mot kvinnan, enligt åtalet. Kvinnan har behövt gåstavar eller andra hjälpmedel för att ta sig fram och åklagaren anser att det är extra försvårande för mannen att kvinnan ”haft svårt att värja sig och varit skyddslös”.

Våldet består av en bred skala med bland annat knytnävsslag, strupgrepp, knuffar, slag med kvinnans gåstavar och sparkar.

Det finns också ett par punkter om ofredande där mannen ska ha hällt vatten på kvinnan, slängt bort och/eller tagit sönder hennes gåstavar. Han ska även ha dödshotat kvinnan två gånger.

Förnekar alla brott

Åtalet rymmer även två fall av grov misshandel. Vid ena tillfället ska han ha tagit kvinnans gåstav och slagit henne över fingret och på foten. Kvinnan bröt fingret av slaget.

Vid den andra grova misshandeln ska mannen ha slagit ett glas i ansiktet på kvinnan.

Mannen förnekar brott. Bevisningen består av förhör med sju olika personer som haft insyn i det våld mannen ska ha brukat mot henne.

Den åtalade är greve på ett stort gods i Småland och har även haft flera tunga politiska uppdrag i sin kommun. Han har suttit häktad sedan den 30 december förra året.