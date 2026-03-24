MAN OCH KVINNA ANHÅLLNA I STOR NARKOTIKAUTREDNING

En man i 40-årsåldern från Hultsfreds kommun och en kvinna i 30-årsåldern från Vimmerby kommun greps och anhölls misstänkta för flera narkotikarelaterade brott efter att ha blivit kontrollerade i Hultsfred under måndagen.

Polisen kontrollerade vid 14.30-tiden på måndagen en man i 40-årsåldern i centrala Hultsfred. Vid kontrollen uppstod misstanke om dubbla narkotikabrott, både eget bruk och innehav, och det kom fram uppgifter som gjorde att polisen tog beslut om en husrannsakan i mannens bostad i Hultsfred.

När polisen ska genomföra husrannsakan kommer det ut en kvinna i 30-årsåldern från bostaden som polisen kontrollerade. Enligt polisen har hon misstänkt narkotika på sig och hon misstänks för att ha narkotikan på mannens bostad. Hon misstänks även för ringa narkotikabrott eget bruk då hon ska ha tagit narkotika i närtid.

Yxa hittades i kvinnans bil

Polisen gjorde en husrannsakan även i kvinnas bostad i Vimmerby och bil. I hennes bostad hittade polisen en liten mängd narkotika och i hennes bil hittade polisen en yxa som gör att det blir brott mot knivlagen.

Både mannen och kvinnan greps för narkotikabrott av normalgraden med syfte att sälja narkotika, kördes till arresten i Västervik och anhölls senare av åklagare.

– De två personerna är anhållna och vi ska göra utredningsåtgärder under dagen i dag. Det blir upp till åklagaren om man vill släppa ut dem eller om man vill gå mot häktningsförhandling, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.

Hur stor mängd narkotika hittade polisen i mannens bostad?

– Det är ingen jättestor mängd, men det är uppe i normalgraden. Det är omständigheten med att det är väldigt olika preparat och vissa andra omständigheter som gör att man misstänker att det är till försäljning, säger Hampus Haag.