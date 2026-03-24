Vimmerbybo misstänks för dubbla narkotikabrott

En man i 20-årsåldern hemmahörande i Vimmerby kommun misstänks för dubbla narkotikabrott, både eget bruk och innehav.

En polispatrull träffade på misstänkte mannen på Storgatan i Vimmerby vid 08.30-tiden på måndagen. Polisen upplevde honom som påverkad och gjorde även en visitation där man hittade en liten mängd narkotika. Det resulterade i en husrannsakan i den misstänktes bostad där man hittade ytterligare en liten mängd narkotika.

Han är misstänkt för ringa narkotikabrott eget bruk och narkotikabrott innehav.

– Det är oklart om det kommer landa på ringa mängd eller normalgraden på innehavet, säger Hampus Haag vid polisen i Vimmerby.