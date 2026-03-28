Har helt olika versioner – man döms för att ha sparkat hund

En man i 80-årsåldern döms för djurplågeri. Han har dock en helt annan version än vittnet.

Enligt åklagaren hade mannen, som bor precis på gränsen mellan Vimmerby kommun och Västerviks kommun, i början av maj 2024 utdelat en kraftig spark mot hunden.

Det har mannen själv förnekat.

Han hävdar att en hundägare kom till honom för ett antal år sedan och ville få hunden avlivad. Det slutade med att mannen själv tog över hunden, men efter en olyckshändelse där han själv blev skadad lämnade han ifrån sig hunden till en annan person.

Den här majdagen fick han ett oanmält besök av personen som tagit hand om hunden medan han var skadad samt kvinnan som tidigare ägt hunden.

Hunden fick upp dörren

När hunden inte tittade tillbaka på honom knuffade han till hunden med foten. När hunden inte tittade på honom då heller så förstod han att hunden inte längre var hans.

Vid tillfället var han onykter, men han känner igen namnet på vittnet. Han är dock inte säker på vem det är. Vittnet har dock uppgett att de två känner varandra sedan lång tid tillbaka och att de började umgås igen för cirka fem år sedan.

Vid det aktuella tillfället var han hemma hos mannen, som hade stängt in hunden i köket. Hunden själv fick upp dörren och sprang ut till dem. Enligt vittnen sparkade då mannen, som bara var i strumplästen, till hunden i sidan.

"Hunden kutade ryggen och pep till och sprang sedan iväg", står det i domen.

Ifrågasätter inte vittnet

Vittnet uppfattade att hunden fick ont och blev rädd. Tingsrätten har i sin bedömning skrivit att det är uppenbart att de två männen berättat om helt olika händelser.

"Det har inte framkommit något som ger anledning att ifrågasätta vittnets uppgifter", skriver rätten.

Mannen döms därför för djurplågeri. Påföljden anses kunna stanna vid måttliga böter och totalt får han betala 2 500 kronor.