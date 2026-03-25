HOVRÄTTEN DÖMER MORTEZA FÖR STYCKMORDET

Morteza Mirzayi döms till livstids fängelse och utvisning efter styckmordet i Oskarshamn. Hovrätten har nu slagit fast tingsrättens dom. Foto: Polisens förundersökningsprotokoll

27-årige Morteza Mirzayi styckmördade sin kollega i Oskarshamn och förvarade de styckade kroppsdelarna i frysen. Nu slår hovrätten fast livstidsdomen mot honom.

I mitten av januari dömdes 27-årige Morteza Mirzayi av Kalmar tingsrätt till livstids fängelse och därefter utvisning. Han hade då styckmördat sin arbetskollega och förvarat de styckade kroppsdelarna i frysen.

Domen överklagades till Göta hovrätt, som på onsdagen meddelade sitt beslut i ärendet. Morteza Mirzayi begärde i hovrätten att bli frikänd från ansvar för all brottslighet eller i vart fall få ett tidsbestämt fängelsestraff och slippa betala skadestånd.

Hovrätten gör nu samma bedömning som tingsrätten. Påföljden bestäms till fängelse på livstid och efter avtjänat straff ska han utvisas från Sverige. När det gäller utvisningen gäller den för alltid och Morteza Mirzayi förbjuds att återvända till Sverige.

Skadestånden till en nära anhörig till offret och till dödsboet kvarstår också.

– En sammanvägd bedömning av omständigheterna kring dödan­det leder till slutsatsen att gärningen är så kvalificerat allvarlig att den motiverar ett livstidsstraff. Bland annat beror detta på att gär­ningen, enligt en uppgjord plan, syf­tat till att främja den andra brottslig­het som består i att mannen tillgodogjort sig offrets bank­medel och tagit upp lån i hans namn, säger rättens ordföran­de Patrik Örnsved.

HÄR kan du läsa mer om domen i tingsrätten.