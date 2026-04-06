Fängelsedömd kvinna döms för misshandel i Hultsfred – får ingen påbackning på straffet

En kvinna döms för misshandel i Hultsfred, men får ingen påbackning på sitt straff.

En kvinna i 40-årsåldern är tidigare dömd till tre år och sex månaders fängelse för bland annat grov misshandel. Nu döms hon för misshandel och olovlig körning, men slipper något extra straff för det.

I december 2024 dömdes kvinnan till tre år och sex månaders fängelse av hovrätten efter bland annat en grov misshandel. Innan den domen blev hon också misstänkt för misshandel och ofredande.

Det ska ha varit i slutet av februari samma år som kvinnan knuffat en äldre man, så att denne föll omkull och slog i huvudet. Kvinnan var vid den aktuella tiden hemlös och den äldre mannen lät henne bo hos honom. Hon har sagt att hon inte har något minne från det aktuella tillfället.

Strax efter händelsen hittade polispatrullen henne på gatan i Hultsfred och omhändertog henne enligt lagen om omhändertagande av berusade personer.

Några dagar senare erkände hon misshandeln i förhör. Kvinnan sa också vid det förhöret att hon bett den äldre mannen om ursäkt.

Ändrade inställning när mannen avled

Mannen, som numera är avliden, har berättat att kvinnan började härja runt i hans bostad. Hon ska ha skrikit att hon inte mådde bra och att hon behövde amfetamin eller hasch. En tredje person kom till bostaden, som försökte lugna kvinnan, men det ska ha uppstått ett tumult i hallen.

Där blev mannen puttad av kvinnan så pass att han ramlade omkull och slog i huvudet. Han ska ha fått ett sår i bakhuvudet. Den tredje personen har också berättat att det var så det gick till.

Kvinnan har under huvudförhandlingen ändrat sin historia och sagt att hon tror att de båda andra personerna ljög. Den äldre mannen för att han var i behov av pengar och den tredje personen för att han var arg på henne.

Tingsrätten konstaterar att kvinnan ändrat inställning först efter att mannen avlidit. Rätten tycker inte att kvinnan uppgett någon rimlig förklaring till varför hon först sagt att hon trodde att de talade för sanning och nu tror att de ljuger.

Rätten anser att de två andras historia stöds av fotografier på mannen ifråga och från blod på golvet i lägenheten. Hon döms därför för misshandel.

Ingen påbackning

Kvinnan döms även för olovlig körning. Det handlade om att hon några dagar tidigare tagit den äldre mannens bil och åkt till Målilla. Kvinnan har nekat till detta, men tingsrätten anser att det är bevisat att hon kört personbil den aktuella dagen.

Hon avtjänar just nu sitt fängelsestraff och rätten konstaterar att denna brottslighet hade varit utan nämnvärd betydelse om den hanterats samtidigt som det tidigare målet. Därför anser rätten att den tidigare påföljden kan omfatta även denna brottslighet och hon slipper någon ytterligare påbackning på sitt straff.