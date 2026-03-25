Dubbla rattfyllerier i kväll – A-traktorförare misstänkt

Polisen har hanterat två misstänkta drograttfyllerier under onsdagskvällen.

Den första var vid 19.45-tiden och då kontrollerade en polispatrull som befann sig i centrala Vimmerby ett fordon. Det ska röra sig om en A-traktor.

Föraren, en flicka i tonåren, blev misstänkt för både drograttfylleri och ringa narkotikabrott eget bruk.

En halvtimme senare fick polisen samtal om en bilist som framförde sin bil vingligt på riksväg 40 i höjd med Frödinge.

– Vi kör dit, stoppar fordonet och föraren – en man i 25-årsåldern – blir misstänkt för drograttfylleri och frihetsberövas för vidare provtagning, säger Filip Annas, presstalesperson vid polisen.