MAN OCH KVINNA HÄKTADE FÖR KNARKBROTT I TRAKTEN

På måndagseftermiddagen kontrollerade polisen en man i centrala Hultsfred. Det renderade i en husrannsakan och nu begärs både mannen och en yngre kvinna häktade för narkotikabrott. De misstänks för att ha tänkt sälja narkotikan. Senaste nytt hittar ni längst ned i artikeln.

Vid 14.30-tiden i måndags valde polisen att kontrollera en man i 40-årsåldern i centrala Hultsfred. Det uppstod vid kontrollen misstanke om både eget bruk och innehav. Polisen kom över uppgifter som gjorde att man tog beslut om en husrannsakan i mannens bostad.

En kvinna i 30-årsåldern, bosatt i Vimmerby kommun, kom då ut från den aktuella bostaden. Hon ska då ha haft narkotika på sig, enligt polisen.

Man valde att göra en husrannsakan i kvinnans bil och även i hennes bostad i Vimmerby kommun. Ytterligare en mängd narkotika hittades. I hennes bil hittades även en yxa.

Häktningsförhandlingar i dag

Både mannen och kvinnan greps av polisen och blev sedermera anhållna. Under torsdagsförmiddagen lämnade assistentåklagare Felicia Ekblad in häktningsframställningar mot de båda.

– Det är ingen jättestor mängd, men det är uppe i normalgraden. Det är omständigheten med att det är väldigt olika preparat och vissa andra omständigheter som gör att man misstänker att det är till försäljning, berättade Hampus Haag vid polisen i tisdags.

Assistentåklagare Felicia Ekblad är återhållsam med kommentarer och detaljer.

– Jag kan inte säga så mycket, det är tidigt i utredningsskedet. Det rör innehav av narkotika och nu får tingsrätten pröva om det finns sannolika skäl, säger hon.

Båda häktningsförhandlingarna är planerade till eftermiddagen.

– Det utreds som i överlåtelsesyfte.

Vad gör att ni misstänker de här två?

– Det kan jag inte gå in på, det är så tidigt i utredningen.

Hur bedömer du bevisläget?

– Det kan jag inte svara på.

Vill häkta båda med restriktioner

Hon vill inte heller kommentera de misstänktas inställning i ärendet.

– Det får vi se under förhandlingen, de får utveckla sin talan där.

Brottsplatsen för båda är satt till en adress i Hultsfred. Åklagaren vill häkta de båda eftersom hon anser att det finns risk för att de misstänkta försöker undanröja bevis eller försvåra sakens utredning på fri fot. Åklagaren vill häkta båda med restriktioner.

Blev häktade

Vid 16.25-tiden står det klart att både mannen och kvinnan blivit häktade.

– Båda är häktade på sannolika skäl. Det jag kan säga i det här inledande skedet är att de känner varandra sedan tidigare och att ärendet utreds som innehav i försäljningssyfte, säger Felicia Ekblad.

Är de två ett par?

– Nej, de är inget par.

Är de kända av er sedan tidigare?

– De är häktade på grund av kollusionsfara och ingen recidiv. Det är alltså ingen återfall i brottslighet, det är vad jag kan säga om det.

Den ena parten erkänner innehav men förnekar försäljning. Den andra förnekar brott, men erkänner delvis innehav. Åklagaren har nu fått till den 9 april på sig att väcka åtal.

– Att jag ska hinna väcka åtal på två veckor är det liten sannolikhet för. Den här narkotikan det rör sig om ska skickas på analys och sedan ska vi få besked om det. Vi kommer behöva pröva häktningsfrågan igen.

Vad kan du säga om mängden det har handlat om?

– Det är olika preparat det rör sig om, men mängden gör att det uppgår till ett normalgradsbrott.