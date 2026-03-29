Man i trakten åtalas – erkänner ett av två brott

En man i 25-årsåldern, som är bosatt i Vimmerby, åtalas nu för rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Det var den 26 februari som polisen stoppade mannen på en adress i Vimmerby. Han ska då ha framfört en personbil under påverkan av narkotika. Han ska ha använt cannabis i sådan mängd att det under eller efter färden funnits kvar i hans blod.

Han åtalas därför för både rattfylleri och ringa narkotikabrott.

Mannen erkänner det ringa narkotikabrottet men nekar till rattfylleri.

Åklagaren anser att målet kan avgöras utan huvudförhandling och påföljdsförslaget är dagsböter på sammanlagt 10 000 kronor.