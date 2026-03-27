Fick till sig att sonen varit med om en olycka – så avslöjades bluffen

En kvinna i 75-årsåldern fick ett sms från vad som skulle se ut att vara hennes son. I meddelandet framgick det att sonen varit med om en bilolycka.

Det här ska ha inträffat i onsdags den 25 mars.

– Kvinnan har fått ett sms från någon som utger sig för att vara hennes son, säger Hampus Haag vid polisen.

I meddelandet skrev man att man varit med om en bilolycka och att telefonen gått sönder. Nu behövde man hjälp med att betala försäkringen på bilen.

Vimmerbykvinnan i 75-årsåldern agerade emellertid helt korrekt.

– Hon ringde upp sin faktiska son, som inte alls varit med om någon bilolycka och det blev ingen pengaöverföring.

En anmälan om försök till bedrägeri är upprättad. Det saknas misstänkt.