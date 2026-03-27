27 mars 2026
Fick till sig att sonen varit med om en olycka – så avslöjades bluffen

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

KRIM 27 mars 2026 10.28

En kvinna i 75-årsåldern fick ett sms från vad som skulle se ut att vara hennes son. I meddelandet framgick det att sonen varit med om en bilolycka. 

Det här ska ha inträffat i onsdags den 25 mars. 

– Kvinnan har fått ett sms från någon som utger sig för att vara hennes son, säger Hampus Haag vid polisen. 

I meddelandet skrev man att man varit med om en bilolycka och att telefonen gått sönder. Nu behövde man hjälp med att betala försäkringen på bilen.

Vimmerbykvinnan i 75-årsåldern agerade emellertid helt korrekt.

– Hon ringde upp sin faktiska son, som inte alls varit med om någon bilolycka och det blev ingen pengaöverföring. 

En anmälan om försök till bedrägeri är upprättad. Det saknas misstänkt.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

