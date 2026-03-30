MAN BLEV PÅBACKAD I VIMMERBY – BLEV FÖRST OMPLÅSTRAD

En man i 65-årsåldern, hemmahörande i Västerviks kommun, blev påbackad på Förrådsgatan i Vimmerby i fredags på förmiddagen.

Det var mellan 11.15 och 11.30 som händelsen inträffade. En okänd person backade då med sitt fordon och kolliderade med målsägande, så att den sistnämnde ramlade omkull.

– Man var på väg till sin parkerade bil när man blev påbackad och föll till marken, säger Håkan Karlsson vid polisen.

Den okände föraren ska först ha gått ut och hjälpt målsägande upp på benen igen.

– Man plåstrade även om målsägande, men åkte därefter därifrån och lämnade inga uppgifter.

Mannen i 65-årsåldern fick svullen hand med sårskada och ett skrapat knä. Rubriceringarna är vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycksplats.