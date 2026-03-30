30 mars 2026
MAN BLEV PÅBACKAD I VIMMERBY – BLEV FÖRST OMPLÅSTRAD

Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

MAN BLEV PÅBACKAD I VIMMERBY – BLEV FÖRST OMPLÅSTRAD

KRIM 30 mars 2026 11.38

En man i 65-årsåldern, hemmahörande i Västerviks kommun, blev påbackad på Förrådsgatan i Vimmerby i fredags på förmiddagen.

Det var mellan 11.15 och 11.30 som händelsen inträffade. En okänd person backade då med sitt fordon och kolliderade med målsägande, så att den sistnämnde ramlade omkull. 

– Man var på väg till sin parkerade bil när man blev påbackad och föll till marken, säger Håkan Karlsson vid polisen. 

Den okände föraren ska först ha gått ut och hjälpt målsägande upp på benen igen. 

– Man plåstrade även om målsägande, men åkte därefter därifrån och lämnade inga uppgifter. 

Mannen i 65-årsåldern fick svullen hand med sårskada och ett skrapat knä. Rubriceringarna är vållande till kroppsskada och smitning från trafikolycksplats.

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

