Pratade med bedragaren i två timmar – så mycket blev hon av med

En kvinna i 70-årsåldern blev uppringd i fredags. Telefonsamtalet varade i två timmar och kvinnan blev av med sammanlagt 10 000 kronor.

Kvinnan, som är från Hultsfreds kommun, fick först ett sms som skulle se ut att komma från Klarna och som gällde en förfallen faktura.

Kvinnan uppmanades att ringa ett nummer, vilket hon gjorde, och hon blev senare vidarekopplad till banken. Samtalet med bedragaren, som påstod sig jobba på banken, varade i två timmar och under den tiden lyckades bedragaren få kvinnan att göra totalt tre swishöverföringar.

Sammalagt blev kvinnan lurad på 10 000 kronor. Det finns ingen misstänkt.