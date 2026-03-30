MAN HITTAD DÖD I OSKARSHAMN – UTREDS SOM MORD

Vid 10.10-tiden hittades en äldre man skadad i ett område med flerfamiljshus i Oskarshamn. Han fördes till sjukhus men avled där av sina skador.

Strax efter tio på måndagsförmiddagen larmades polis till ett område i Oskarshamn, där en man anträffats skadad. Mannen låg skadad utomhus och fördes med ambulans till sjukhus.

Där konstaterades han senare avliden. Mannens anhöriga är underrättade och polisen utreder mord alternativt dråp.

På platsen pågår nu utredningsåtgärder och man förhör boende i området. En teknisk undersökning är påbörjad.

– Vi får hålla oss till det, vi vet inte alls vad det handlar om. Det är en äldre man som anträffats utomhus med skador. Han förs till sjukhus, där han senare avlider. Vi håller just nu på med en teknisk undersökning och det rör sig om ett område med flerfamiljshus, säger Patric Fors, presstalesperson vid polisen.

Kan du säga något om vilket slags våld som ligger bakom skadorna?

– Nej, vi går inte in på det. Det kan vara precis vad som helst och det är inte säkert att det landar i mord, men vi utreder det som mord i nuläget.

Polisen har i skrivande stund ingen misstänkt. Hur länge mannen legat skadad utomhus är oklart.

– Vi får in ärendet 10.11 och det är nog inte jättelänge.