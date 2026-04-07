MAN HÄKTAD FÖR RÅN I VIMMERBYBUTIKEN

Mannen som greps på ICA Supermarket på långfredagen har nu häktats. Foto: Privat

Den man i 35-årsåldern, som på långfredagen, ska ha hotat personal på Ica Supermarket i Vimmerby har nu blivit häktad. Han häktades under måndagen.

Det var vid 15-tiden på långfredagen som polisen larmades till Ica Supermarket i Vimmerby. De första uppgifterna gällde att mannen betett sig illa inne i butiken.

– Han har kastat öl, sparkat på saker, betett sig illa helt enkelt, säger Evelina Olsson, pressinformatör vid polisens ledningscentral i Malmö.

Vår tidning hade tidigt uppgifter om att mannen burit kniv och slagit med den i kassen, vilket polisen först inte ville bekräfta. Ica Supermarket valde att hålla stängt resten av långfredagen efter den otäcka incidenten. På kvällen meddelade polisen att mannen var misstänkt för rån.

Mannen, som är känd av rättsväsendet sedan tidigare, har suttit anhållen under påskhelgen och i söndags begärdes han häktad på sannolika skäl för rån alternativt försök till rån samt grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.

Mycket gott bevisläge

Mannen fördes till Kalmar från Västervik i söndags och häktningsförhandlingen hölls under måndagen. Då valde tingsrätten att häkta mannen på sannolika skäl.

– Det finns inte jättemycket kvar i ärendet att göra, men det återstår några utredningsåtgärder, säger Hampus Haag vid polisen.

Hampus Haag vill inte bekräfta att det rör sig om en kniv.

– Det finns uppgifter om tillhygge och jag kan inte säga jättemycket om hur det har gått till. Det är en pågående förundersökning, men alla berörda i händelsen är hörda, händelsen finns på film och det är egentligen inte så mycket att orda om.

Det är ett gott bevisläge?

– Mycket gott skulle jag säga. Det ser ljust ut, men det återstår lite formalia och administrativa saker.

