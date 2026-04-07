Fick glasflaska i huvudet – så var helgens påskfestligheter

En kvinna fick en glasflaska i huvudet, men det var den enda anmälan om misshandel som polisen fått in efter helgens påskfestligheter.

Det har varit ett flertal fester under påskhelgen. Ändå beskriver polisen den långa helgen som relativt lugn.

I samband med påskfesten på Pumpen i Södra Vi fick en kvinna en glasflaska i huvudet.

– Någon i publikhavet har skickat upp flaskan i luften och den har då träffat kvinnan i huvudet, säger Hampus Haag vid polisen.

Ambulansen var på platsen, men kvinnan ville inte följa med.

– Hon uppmanades besöka akuten.

Kvinnan, som är i 20-årsåldern och hemmahörande i Vimmerby kommun, ska ha fått ont i huvudet.

– Det står inget om blodvite, men hon ska ha fått ont i huvudet i alla fall.

En anmälan om misshandel är upprättad, men det är ingen uppsatt som misstänkt i nuläget.

– Vi får se om vi kan få fram det. Som jag tolkar det var nog inte glasflaskan meningen att träffa någon. Man tyckte nog i fyllan och villan att det var en bra idé att kasta upp den i luften och så landade den fel.

Jackor stulna

Två jackor har också anmälts stulna. Mellan 4 och 5 april ska en jacka försvunnit vid påskfesten på Stadshotellet. En man i 30-årsåldern är det som gjort en anmälan om stöld där, men det finns ingen misstänkt.

Vid påskfesten på Kharma ska en annan man i 30-årsåldern blivit av med sin jacka. Den ska ha innehållit airpods, telefonladdare och solglasögon. Det sammanlagda värdet på innehållet och jackan ska ha varit 3 100 kronor. Det finns ingen misstänkt där heller.

Båda männen som blivit av med sina jackor är hemmahörande i Östergötland.

Lugn påskhelg

Generellt är polisens bedömning att det varit relativt lugnt vid helgens påskfester.

– Det är väldigt lugnt skulle jag säga och jättebra om det är så. Jag vet inte hur många som omhändertogs för fylleri, men det ska inte ha varit överdrivet många. Det var ganska normala kvällar och inte så mycket brottslighet kopplat till detta, vilket är jättebra och positivt, säger Hampus Haag.