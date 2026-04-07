MAN FOSTRADE FLICKA – UTSATTE HENNE FÖR VÅLDTÄKTER

En man från Hultsfreds kommun hade ett fostrande ansvar för en flicka. Nu åtalas han för att ha utsatt henne för systematiska våldtäkter under två års tid.

Mannen är i 55-årsåldern och åtalas för både våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn. Mannen har tafsat på flickan och genomfört handlingar som är jämförliga med samlag, enligt åtalet. Själv förnekar han brott. Övergreppen ska ha skett vid ett flertal tillfällen.

Brottstiden är mellan december 2023 och december 2025. Mannen sitter häktad sedan den 9 mars i år. Den drabbade var under 15 år under stora delar av brottstiden och ”stod under fostran av eller hade ett annat liknande förhållande till XXX under den senare delen av brottstiden”, enligt åklagaren.

Bevisningen består av flera förhör, både med flickan själv och många personer i hennes närhet som hon berättat om händelserna för. Ritningar över bostäderna där detta skett, telefonanalyser, och skärmdumpar på olika konversationer är också delar av bevisningen.