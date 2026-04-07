Butikschef ville hjälpa polisen – åtalas själv för brott

En butikschef i norra delen av länet misstänkte att det var narkotika i paketet. Enligt åklagaren öppnade han själv paketet för kontroll och misstänks nu för brott. Genrebild. Foto: MostPhotos

En butikschef i norra delen av länet trodde det var narkotika i ett paket som lämnats in i butiken. Mannen valde att kontrollera paketet på eget bevåg – och nu åtalas han för intrång i förvar.

Händelsen inträffade i slutet av maj förra året. En anställd i butiken misstänkte att paketet innehöll narkotika och kontaktade polisen. Dagen efter meddelade butikschefen polisen att de inte behövde komma till butiken eftersom han öppnat paketet och sett att det bara innehöll ett skärp.

Kom till butiken gjorde polisen ändå – men nu med ett helt annat ärende på agendan. Butikschefen hade ju brutit postgången och misstänktes nu själv för intrång i förvar.

Hävdar att han "hatar narkotika"

I förhör har butikschefen berättat att han inte minns att han själv öppnade paketet, men att han ”hatar narkotika och allt det ställer till med”. Han kände rädsla för sin personal och ville ”för allt i världen inte ha narkotika i sin butik”. Vidare säger att han inte ansåg att polisen tog situationen på allvar och att ”öppnandet var en nöd-paniksituation”.

Den anställda i butiken har berättat att butikschefen själv sagt att han öppnade paketet. Någon förklaring till det uttalandet har inte den misstänkte mer än att han inte minns.