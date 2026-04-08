POJKE BLEV BRUTALT NEDSLAGEN AV SIN BROR

En pojke i de övre tonåren blev brutalt misshandlad av sin cirka fem år äldre bror i Västervik i februari. Nu åtalas mannen för grov misshandel.

Det är ett mycket ovanligt åtal som lämnades in till Kalmar tingsrätt idag. I februari hade en familj på en mindre ort i Västerviks kommun en fest. När den yngre brodern gick hem med en hund till sin storebrors flickvän blev han attackerad av brodern och brutalt misshandlad.

Lillebrodern tappade medvetandet när mannen tog strupgrepp på honom och fick flera slag i ansiktet när han låg ned. Pojken fick svåra skador, bland annat en kindfraktur och ansiktet är helt täckt av blod på de bilder som nu är en del av åklagarens bevisning.

Pojken kravlade sig ut ur bostaden och lyckades ta sig hem till mammans bostad. Dit kom även brodern och hans flickvän. Det blev väldigt turbulent innan mamman kom iväg med den skadade till akuten.

Alla inblandade är i chock över hur det här kunde hända. I förhör säger de att det inte funnits några liknande tendenser tidigare och att mannen varit mån om sin lillebror.

Den åtalade minns ingenting av händelsen och förnekar brott. Han kan inte föreställa sig att han gjort det han anklagas för mot sin lillebror.